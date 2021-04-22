Флойд Мейвезер проведет бой с блогером Логаном Полом 5 июня
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях легендарный Флойд Мейвезер проведет показательный бой с ютубером Логаном Полом. Их встреча состоится 5 июня, сообщает издание The Athletic.
Ранее Мейвезер в своем Instagram сообщил, что бой пройдет в одном из следующих пяти городов: Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Даллас, Атланта.
Последний раз Мейвезер выходил на ринг в декабре 2018 года на турнире Rizin 14 в Японии, где он в показательном бою нокаутировал местную звезду Теншина Насукаву. За свою карьеру в профессиональном боксе Мейвезер никогда не проигрывал. За его плечами 50 побед.
Floyd Mayweather ? Logan Paul— The Athletic (@TheAthletic) April 22, 2021
The exhibition between Hall of Famer boxing champion Floyd Mayweather and YouTube star Logan Paul is tentatively scheduled for June 5, sources tell The Athletic's @MikeCoppinger. pic.twitter.com/03uIH4fAGM
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