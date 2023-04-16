Рой Джонс: «Если Усик выдержит удар Уайлдера, он победит»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) назвал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) фаворитом в потенциальном бою с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Усик и Уайлдер — это хороший бой. Я не знаю [кто победит]. Я думаю, что фаворит — Усик. Если он сможет выдержать удар Уайлдера, то победит. Это отличный бой, мы такого еще не видели. Я уверен, бой будет захватывающим», — сказал Джонс Boxing Social.

Усик следующую защиту титулов проведет против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1).

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.