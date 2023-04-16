Майк Тайсон назвал свой самый тяжелый бой в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) назвал экс-чемпиона WBC и IBO Пинклона Томаса (43-7) своим самым сложным соперником.

«Я думаю, Пинклон Томас был моим самым сложным соперником, — сказал Тайсон в интервью History Bites. — Я никогда не сказал бы, что он был моим самым сложным соперником, но два года назад я посмотрел запись нашего боя, мой друг посоветовал посмотреть ее. Я уронил его, но после 17 мощных ударов по голове!»

Тайсон победил Томаса техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 30 мая 1987 года в Лас-Вегасе, США.