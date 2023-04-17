Джо Джойс сделал заявление после сенсационного поражения Чжану Чжилэю

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1) сообщил, что разочарован первым поражением в профессиональной карьере.

«Я опустошен, очень досадно, что я проиграл. Но отдаю должное Чжану Чжилэю за то, что дал мне хороший бой и одержал победу. Я вернусь», —? написал Джойс в Twitter.

39-летний китайский супертяжеловес, обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (25-1) победил Джойса техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 15 апреля в Лондоне, Великобритания.