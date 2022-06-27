Денис Лебедев: «В поединке с Бетербиевым буду болеть за Бивола»

Лебедев подтвердил, что его симпатии будут на стороне Бивола в потенциальном бое с Бетербиевым

Экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев подтвердил, что его симпатии будут на стороне чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) в потенциальном объединительном бое с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Буду болеть за Бивола, — признался Лебедев в интервью metaratings.ru. — Бетербиев и сам довольно техничный боксер. У него наша российская школа бокса. У одного, и у второго я вижу ошибки. Я не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что я безупречен. У меня тоже ошибок было много. Я с этим согласен, но разговор об этих бойцах. Фишка в том, что каждый удар — это колючая шпага. Каждое попадание уменьшает силу и мощь противника. Бивол за счет своей техники может не дать Бетербиеву выполнить свой план. Кто навяжет свой стиль, кто быстрее приспособится, тот и победит. Это будет классный бой, но дайте обоим насладиться моментом. Они заслужили это».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.