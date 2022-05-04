Бетербиев 18 июня проведет объединительный бой против Смита-младшего

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (17-0) 18 июня проведет объединительный бой против чемпиона по версии WBO в полутяжелой весовой категории Джо Смита-младшего (28-3).

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в своем Twitter.

Бетербиев в прошлом поединке отправил Маркуса Брауна в нокаут в 9-м раунде. Бой состоялся 17 декабря 2021 года в Bell Centre в Монреале, Канада. Смит выиграл у Стива Джеффрарда 15 января 2022 года в Turning Stone Resort Casino в Нью-Йорке, США. Бой завершился нокаутом в 9-м раунде.