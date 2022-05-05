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Сегодня, 14:32

Менеджер Усика рассказал, что Александр сделает вес ради боя с Саулем Альваресом

Давид Хачатрян
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Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) Эгис Климас ответил на предложение промоутера Эдди Хирна в будущем организовать бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1) и Усика в договорном весе (91,2 кг).

«Милости просим. Ради этого поединка Усик сделает лимит крузервейта. Однако пусть Канело сперва сосредоточится на поединке с Биволом», — написал Климас в Twitter.

Усик победил Энтони Джошуа (26-2) единогласным судейским решением 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Реванш с британцем состоится в июле.

Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Александр Усик
Сауль Альварес
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