РЕН ТВ покажет бойцовские турниры в Екатеринбурге и Сербии 26 августа

26 августа телеканал РЕН ТВ покажет турниры в Екатеринбурге и Сербии с участием боксеров Александра Шлеменко и Мурата Гассиева.

Трансляция начнется из Екатеринбурга, где на арене «Уралец» пройдет турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах RCC MMA под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием турнира станет поединок российской звезды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.

В соглавном бою зрителей ожидает встреча единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова.

По завершении боев турнира RCC 12 зрители перенесутся в Сербию, где в Белграде в честь празднования Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии будет проведен турнир «Битва у крепости Калемегдан».

Главным событием вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американца Карлузы Уэлча.

В соглавном бою на ринг выйдут российский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории, Артем Агеев и профессиональный боксер из Грузии Георгий Умекашвили.