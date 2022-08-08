Джозеф Паркер дал прогноз на бой Усика и Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (30-2) видит чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) фаворитом в предстоящем поединке с Энтони Джошуа (26-2).

«Джошуа может быть опасным в каждом раунде. У него есть природная сила тяжеловеса, — сказал Паркер в интервью Sky Sports. — Давайте подождем и посмотрим, с каким планом он выйдет на бой. Ты можешь быть физически подготовленным, но если с психологической точки зрения с тобой не все в порядке, то это пустая трата времени.

Он был отличным чемпионом, и он может стать им вновь. Его команда должна внести изменения в подготовку к бою. Кроме того, у него за спиной большая поддержка, особенно здесь, в Великобритании. Но и у Усика есть поддержка из своего дома. Мне кажется, что победит Усик, потому что он выйдет в ринг полный уверенности после победы в первом бою. Однозначно это будет интересный поединок».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.