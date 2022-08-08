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Сегодня, 11:30

Теренс Кроуфорд рассказал, почему он лучший боксер современности

Давид Хачатрян
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Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) искренне считает себя лучшим боксером вне зависимости от категории. По мнению Кроуфорда, он никогда не проводил близкого боя, всегда доминировал над оппонентами.

«Я действительно считаю себя номером один, — сказал Кроуфорд в интервью Showtime. — Нет никаких «если», «и» или «но». По моему мнению, я номер один уже на протяжении многих лет. Если вы спросите любого фаната бокса, кто номер один, он ответит, что Теренс Кроуфорд.

Я остановил всех в полусреднем весе, никогда не давал близкого боя. Я доминировал над каждым соперником, с которым когда-либо сталкивался в ринге. Я поднимался по весовым категориям, покоряя одну вершину за другой".

Тем не менее стать лучшим боксером вне зависимости от категории Кроуфорду мешает уровень его оппозиции. Лучшими боксерами в его списке считаются Шон Портер, Келл Брук, Хосе Бенавидес-младший, Виктор Постол, Рикки Бернс и Амир Хан.

Следующий бой Кроуфорд должен провести против чемпиона WBC, WBA и IBF Эррола Спенса (28-0) за звание абсолютного чемпиона полусреднего веса.

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