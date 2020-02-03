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«РЕН ТВ» покажет бой Уайлдер — Фьюри в прямом эфире

09:35
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Телеканал «РЕН ТВ» 23 февраля в прямом эфире покажет бой боксеров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.

— РЕН ТВ станет единственным федеральным каналом страны, который покажет боксерский поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в супертяжелом весе за звание чемпиона мира по версии WBC.

Их прошлая встреча закончилась ничьей. Кому достанется пояс победителя? Грандиозный матч-реванш смотрите в воскресенье утром, 23-го февраля, — говорится в сообщении на сайте канала.

У обоих соперников ни одного поражения в карьере. Американец выиграл 42 боя, британец — 29.

Дополнительная информация

https://ren.tv/project/fight23feb

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