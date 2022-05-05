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Сегодня, 17:46

РЕН ТВ покажет бой Флойда Мейвезера против Дона Мура

Иван Торопцев
Корреспондент
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Флойд Мейвезер и Дон Мур.
Фото Getty Images

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведет поединок против Дона Мура в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ).

Поединок Мейвезера и Мура станет главным боем турнира. Со-главным боем станет поединок между Андерсоном Сильвой и Бруно Мачадо.

Турнир Global Titans пройдет 14 мая, мероприятие в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ. Начало трансляции — в 22.00 (мск).

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

Источник: https://ren.tv/news/sport/971615-ren-tv-pokazhet-skhvatku-legendy-boksa-meivezera-protiv-dona-mura
Флойд Мейвезер-младший
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