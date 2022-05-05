РЕН ТВ покажет бой Флойда Мейвезера против Дона Мура

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведет поединок против Дона Мура в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ).

Поединок Мейвезера и Мура станет главным боем турнира. Со-главным боем станет поединок между Андерсоном Сильвой и Бруно Мачадо.

Турнир Global Titans пройдет 14 мая, мероприятие в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ. Начало трансляции — в 22.00 (мск).

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.