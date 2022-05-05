Энтони Джошуа: «Готовлюсь нокаутировать Усика в реванше»

Британский боксер Энтони Джошуа (26-2) заявил, что в реванше с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) он намерен отправить украинца в нокаут.

«Когда я готовился к Усику, думал, что бой продлится 12 раундов. Думал, что смогу перебоксировать его. Он забрал на два раунда больше, чем я. Так он и стал чемпионом, — приводит Metro слова Джошуа. — Сейчас я готовлюсь, чтобы нокаутировать его. Я всегда чувствую, когда спаррингую или боксирую, как дух оппонента начинает падать. Когда ты смотришь ему в глаза, наблюдаешь за языком тела, то можешь читать каждый его удар. При этом оппонент начинает терять силы. Мой стиль заключается в том, чтобы сближаться, оказывать давление и создавать сложности для соперника. Таков мой план».

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе ФК «Тоттенхэм» в Лондоне. Реванш между ними состоится 25 июля.