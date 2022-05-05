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Кевин Барри: «Если кто и может сотворить сенсацию с Канело, так это Бивол»

Кевин Барри считает, что Бивол может совершить сенсацию в бою с Альваресом
Никита Горшенин
Корреспондент
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Бывший тренер чемпиона мира по боксу Джозефа Паркера Кевин Барри в интервью «Спорт-Экспресс» поделился ожиданиями от боя Канело Альвареса и Дмитрия Бивола.

«Многие заглядывают за спину Биволу, предвкушая третий бой Канело с GGG. Но, позвольте мне сказать, что Дмитрий — просто грандиозный боксер. У него великолепный контроль боя и фантастический джеб. И я действительно полагаю, что Канело ждет очень трудный бой.

Большинство думают, что он снесет Бивола, но я так не считаю. Я думаю, если кто и сотворит сенсацию, то человек с таким стилем, как у Бивола. Он очень крепкий, очень техничный и точный. Самым сложным препятствием для Бивола будет американское судейство. Все близкие раунды, которые в других частях света он мог бы забрать, здесь, в Америке, ему будет забрать очень тяжело. Потому что Канело — огромная звезда в США».

Поединок Канело и Бивола пройдет в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе.

Источник: https://youtu.be/LeHAiOPWy-s
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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