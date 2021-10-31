Раджаб Бутаев завоевал пояс чемпиона мира

Российский боксер Раджаб Бутаев завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Джеймела Джеймса в поединке, который прошел 30 октября в Лас-Вегасе, США.

Бутаев перехватил инициативу в поединке, начиная с четвертого раунда, и в девятом раунде рефери после очередной успешной атаки российского боксера, принял решение остановить поединок и зафиксировать победу Бутаева техническим нокаутом.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 14 побед в 15 поединках.