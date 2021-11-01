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Ломаченко проведет бой с Комми 11 декабря

20:20
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Компания Top Rank официально объявила о проведении боя между украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганцем Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Бой состоится 11 декабря в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквэр-гарден». 33-летний Василий Ломаченко — экс-чемпион мира в трех весовых категориях. 34-летний Ричард Комми — бывший чемпион IBF в легком весе.

В своем последнем поединке Ломаченко победил японца Масаеши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

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Евгений Петров все материалы автора
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