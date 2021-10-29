Константин Цзю заявил, что никогда не выступал за Россию

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, почему не выходил на поединки с флагом России.

«Я выходил на бои с флагом России первое время, а потом начал выходить без него. Прежде всего я представлял самого себя. Я прожил в Австралии более 20 лет. Эта страна приняла меня как родного. Я уехал из Советского Союза, совершенно другой страны, которая полностью поменялась. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас же я могу представлять Россию, потому что нахожусь здесь. Но практически половину своей жизни я отдал другой стране», — сказал спортсмен в интервью YouTube-каналу «Hustle MMA».

52-летний боксер в 1992 году переехал жить в Австралию. За время профессиональной карьеры Цзю провел 34 боя, в которых одержал 31 победу.