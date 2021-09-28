Александр Усик: «Обязательно, чтобы человек падал? Не было нокаутов и слава Богу. Мы с Антохой здоровее будем»

Чемпион мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям Александр Усик поделился мнением о том, что его поединок с Энтони Джошуа был остановлен на шесть секунд раньше гонга.

«Победа есть, почему обязательно, чтобы человек падал? — говорит Усик на пресс-конференции в Киеве. — У него есть родные, близкие, папа, мама.

Это минус большой кусочек здоровья, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я, вообще, если честно, не за то, чтобы люди падали без сознания, потом приходили в чувство и спрашивали, какой сегодня день.

Провел поединок, 12 раундов отбоксировали красочно, все замечательно, людям понравилось, все гуд. Ну не было нокаутов, ну и слава Богу, что их не было. Чуть здоровее с Антохой будем".

25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям.