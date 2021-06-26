Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда пройдет бой британца Энтони Джошуа и украинского боксера Александра Усика. Ранее WBO обязала Джошуа провести бой с Усиком, так как он является обязательным претендентом.

«Дата — 25 сентября», — ответил Хирн на вопрос о дате боя во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Ранее Хирн говорил о том, что поединок должен пройти в Лондоне.

Бой Джошуа — Уск был санкционирован WBO еще в конце мая. Сторонам дали 10 дней на переговоры, в которых они должны обговорить детали контрактов, даты и место боя.

Усик — непобежденный боксер с 18 победами (13 нокаутами). Послужной список Джошуа — 24 победы (22 нокаута) при одном поражении.