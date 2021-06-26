Российский музыкальный исполнитель Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, высказал свое мнение о возможном бое Джигана против бойца ММА Александра Емельяненко.

«На мой личный взгляд, то, что я наблюдаю в поп-ММА в последнее время, и его [Емельяненко] состояние в целом, мне скажется, что Александру пора заняться своей физической формой, либо — перестать пить», — сказал музыкант «СЭ» на турнире Top Dog FC 9.

«Я не знаю, состоится ли этот бой вообще, и какие у Александра перспективы в этом поединке», — заключил он.

25 июня Джиган объявил о том, что боксерский поединок против Емельяненко может состояться 4 ноября.