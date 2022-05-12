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Эдди Хирн: «Бивол и Альварес могут провести по одному промежуточному бою, а потом сделать реванш»

Промоутер Хирн считает, что Альварес осенью может встретиться с Головкиным
Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) и чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) следующий поединок могут провести не друг с другом. По словам Хирна, Альварес осенью может встретиться с чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1).

«Бой Канело и Головкина — огромное событие, — сказал Хирн в интервью iFL TV. — Нам нужно сесть за стол переговоров с командой Бивола и обсудить, что они хотят делать дальше. Не исключаю, что Бивол и Канело сперва проведут по одному промежуточному бою, прежде чем встретятся друг с другом в реванше».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Геннадий Головкин
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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