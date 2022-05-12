Леннокс Льюис рассказал, что нужно сделать Тайсону Фьюри, чтобы превзойти его достижения

56-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) рассказал, что нужно сделать чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (32-0), чтобы превзойти его достижения.

«Побил бы ли я Тайсона Фьюри? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос (смеется), — сказал Льюис в интервью программе Piers Morgan Uncensored. — Послушайте, Тайсон Фьюри — великий чемпион, который хорошо двигается и сильно бьет. У него потрясающий джеб, классный апперкот. Все, что ему осталось сделать, — это зачистить дивизион и победить следующее поколение бойцов, как это сделал я».

Льюис завершил карьеру в 2003 году, став первым за последние 50 лет правящим чемпионом мира в супертяжелом весе, который решил завершить карьеру. В 1956 году на такой же шаг решился легендарный Рокки Марчиано.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.