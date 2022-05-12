Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) признался, что в бою против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) он старался действовать непредсказуемо.

«Это хороший трюк — бить по руке, но как бы ты не хотел, ты не сможешь нокаутировать руку, — сказал Бивол в интервью IFL TV. — Это не дает тебе очков. Это больно, но не настолько. Я все равно выбрасывал джеб. Конечно, так было чуть сложнее, но я все равно мог это делать. Я старался действовать непредсказуемо, чтобы он не смог читать меня. Он шел на меня у канатов, и я не отвечал ему, но иногда, когда он меня бил, я пытался ответить, потому что он этого не ожидал. Из-за этого он не мог прочитать меня».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.