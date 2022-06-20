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Эдди Хирн не верит в Тима Цзю: «Ему слишком рано драться с Чарло»

Промоутер Эдди Хирн не верит в Тима Цзю
Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн не верит, что обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) сможет победить абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«Думаю, Тимофею слишком рано драться с Чарло, — приводит слова Хирна издание Daily Telegraph. — Не верю, что он победит, но знаю, что у Тимофея хорошая команда, она верит в него. Раньше я совершал подобные ошибки, когда был уверен, что боец выиграет бой. Но... смотря на последний бой Чарло, каким доминирующим было его выступление, я думаю: «А подходящее ли время для Цзю для боя с Чарло?». Тимофей талантливый парень, но я не верю, что он победит».

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 15 мая в Карсоне, США.

27-летний Цзю в прошлом бою одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента. Бой прошел 26 марта в Миннеаполисе, США.

Тим Цзю
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