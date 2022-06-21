Бетербиев: «Бивол все время говорит, что хочет драться со мной, но не знает, что будет дальше»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) считает, что если чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) действительно хочет драться с ним, то проблем с организацией объединительного поединка не будет.

«Надеюсь, что бой состоится. Обычно все всегда говорят, что хотят драться, — приводит слова Бетербиева Boxing Scene. — Так давай сделаем это. Бивол все время об этом говорит, мол, я хочу боя, но не знаю, что будет дальше. Если он действительно хочет боя, то давай драться. Джо Смит реально хотел драться со мной, и мы сделали этот бой».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.