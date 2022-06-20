Промоутер Усика: «Реванш с Джошуа будет гораздо зрелищнее первого поединка»

Промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) Александр Красюк сообщил, что реванш украинского боксера против Энтони Джошуа будет гораздо зрелищнее, чем первый поединок в Лондоне.

«Реванш уже на подходе. Этот бой будет гораздо больше и зрелищнее, чем первый, — написал Красюк в соцсетях. — Мы делаем новую историю. Большая честь быть частью всего этого. Сегодня наша страна борется за свое достояние. Наша миссия — расширить свое наследие. С божьей помощью мы добьемся своего».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.