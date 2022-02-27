Эдди Хирн: «Диллиан Уайт победит Тайсона Фьюри»

Промоутер Эдди Хирн рассказал, кого он видит победителем в супербою между Тайсоном Фьюри (31-0) и Диллианом Уайтом (28-2). По мнению Хирна, Фьюри в какой-то отрезок поединка будет небрежным, и тогда-то его поймает Уайт своим левым хуком.

«Я хочу увидеть, как Уайт выиграет титул чемпиона мира в супертяжелом весе, — сказал Хирн в интервью Fight Stars TV. — На бумаге Фьюри выглядит фаворитом и является лучшим супертяжеловесом мира. Но я знаю, что Уайта очень тяжело победить. Он сильный панчер, у него потрясающий левый хук. Фьюри бывает небрежным в бою — вспомните, как он пропустил левый хук от Дерека Чисоры. Я уверен, что для Уайта это будет тяжелый бой, но он сможет выиграть у Фьюри».

Чемпион WBC в супертяжелом весе Фьюри и обязательный претендент и временный чемпион WBC Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.