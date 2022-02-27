Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:04

Эдди Хирн: «Диллиан Уайт победит Тайсона Фьюри»

Хирн заявил, что Уайт сможет выиграть у Фьюри
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Промоутер Эдди Хирн рассказал, кого он видит победителем в супербою между Тайсоном Фьюри (31-0) и Диллианом Уайтом (28-2). По мнению Хирна, Фьюри в какой-то отрезок поединка будет небрежным, и тогда-то его поймает Уайт своим левым хуком.

«Я хочу увидеть, как Уайт выиграет титул чемпиона мира в супертяжелом весе, — сказал Хирн в интервью Fight Stars TV. — На бумаге Фьюри выглядит фаворитом и является лучшим супертяжеловесом мира. Но я знаю, что Уайта очень тяжело победить. Он сильный панчер, у него потрясающий левый хук. Фьюри бывает небрежным в бою — вспомните, как он пропустил левый хук от Дерека Чисоры. Я уверен, что для Уайта это будет тяжелый бой, но он сможет выиграть у Фьюри».

Чемпион WBC в супертяжелом весе Фьюри и обязательный претендент и временный чемпион WBC Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Шамиль Тарпищев: «Даниил Медведев интеллигент, отличник, он все просчитывает. А вот Андрея Рублева надо останавливать»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тэйлор раздельным решением судей победил Кэттеролла и защитил звание абсолютного чемпиона мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости