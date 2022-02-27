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Сегодня, 02:26

Тэйлор раздельным решением судей победил Кэттеролла и защитил звание абсолютного чемпиона мира

Сергей Разин
корреспондент

Британский боксер Джош Тэйлор в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе (WBC, WBA, WBO и IBF) победил соотечественника Джека Кэттеролла.

Бой завершился победой Тэйлора раздельным решением судей (114:111, 113:112, 112:113).

Таким образом, Тэйлор защитил звание абсолютного чемпиона мира, сохранив титулы по всем четырем версиям в весовой категории до 63,5 кг.

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