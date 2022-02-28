Энтони Джошуа признался, за кого будет болеть в поединке Фьюри — Уайт

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2) рассказал, за кого будет переживать в поединке между Тайсоном Фьюри (31-0) и Диллианом Уайтом (28-2).

«Диллиан Уайт — очень хороший соперник для Фьюри, — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV. — Готовясь к Фьюри, Уайту следует понять, что именно Фьюри делает не так. Диллиану нужно быть готовым пройти всю дистанцию. Надеюсь, он усердно тренируется, потому что не стоит недооценивать Фьюри. Тем не менее я считаю, что Уайт выйдет на ринг голодным, потому что это первый его бой за титул. Я болею за Диллиана, хоть я его и ненавижу».

Чемпион WBC в супертяжелом весе Фьюри и обязательный претендент и временный чемпион WBC Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Давид Хачатрян