Промоутер Джошуа предложил Фьюри летом провести бой

В американском Лас-Вегасе прошел реванш за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и журнала The Ring. Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил Фьюри уже летом провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с его подопечным, обладателем титулов WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.

— Что-то невероятное от Фьюри! — написал Хирн на своей странице в Twitter. — Отдаю должное Шугару Хиллу и Энди Ли за первоклассный план на бой.

Нет необходимости устраивать третий бой с Уайлдером. Давайте сделаем поединок за звание «абсолюта» уже летом.

31-летний Фьюри заработал два чемпионских пояса и одержал 30-ю победу в 31-м бою. На счету 30-летнего Джошуа 23 победы при одном поражении.