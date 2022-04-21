Чемпион России по армейскому рукопашному бою дал прогноз на бой Бабанина против Орлова

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли заявил, что российский боксер Максим Бабанин — безоговорочный фаворит в поединке против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Бой тяжеловесов состоится 29 апреля в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я скажу, конечно, фаворит — мастер международного класса по боксу, Максим Бабанин. Но соперник у него тоже будет не из легких, и если Орлов будет сильно включаться, все-таки опыт большой, хоть и возрастной боксер, Бабанину придется напрячься. Но, конечно, я считаю, что фаворит в этом поединке явно Максим Бабанин», — отметил Кенкерли в интервью РЕН ТВ.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.