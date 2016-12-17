13:58 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Поветкина приглашают отыграть диджей-сет по примеру Павлюченко

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Арт-директор екатеринбургского ресторана  Евгений Кексин на своей странице в Facebook пригласил российского боксера Александра Поветкина отыграть диджей-сет в своем ресторане. Ранее стало известно, что запланированный на завтра поединок Поветкина с Бермейном Стиверном не состоится из-за положительной допинг-пробы россиянина. Сейчас организаторы боя рассматривают вариант встречи Поветкина с другим соперником. 

"У кого-нибудь есть контакт Поветкина? Может, он хотя бы DJ сет в "Огоньке" отыграет?" - написал Кексин.

Отметим, что ранее диджеем в рамках благотворительной акции в этом же ресторане поработал футболист "Урала" Роман Павлюченко.

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Дополнительная информация

https://www.facebook.com/evgenii.keksin/posts/1354657474586540

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