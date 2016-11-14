Павлюченко станет диджеем в рамках благотворительной акции

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко станет диджеем в одном из баров Екатеринбурга, сообщает ТАСС. Диджей-сет форвард отыграет 18 ноября. Средства, полученные в рамках акции, пойдут на лечение 13-летнего Данила Сивчука, который борется с раком крови. Их переведут на счет Данила сразу после окончания вечера в баре.

В клубе уточнили, что данная акция - продолжение благотворительного марафона. 9 ноября "Урал" провел благотворительный поединок с "Синарой", в рамках которого было собрано 986 тысяч рублей. Они пойдут на пересадку Данилу костного мозга, донором которого станет старший брат ребенка.