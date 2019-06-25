17:09 | Бокс — Профессиональный

Поветкин не примет участие в боксерском шоу в Саудовской Аравии

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Российский боксер Александр Поветкин не примет участие в боксерском шоу в Саудовской Аравии. Об этом сообщил менеджер промоутерской компании "Мир Бокса" Вадим Корнилов.

Ранее сообщалось, что свой следующий бой Поветкин проведет 12 июля в рамках вечера бокса в Джидде на спортивной арене вместимостью 60 тысяч человек.

- Шоу в Саудовской Аравии сорвалось, были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле, – цитирует "РИА Новости" Корнилова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190625/1555905462.html

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