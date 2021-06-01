Известный журналист ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что боксерский поединок между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли и блогером Джейком Полом пройдет 28 августа.

Ссылаясь на источники журналист подтвердил, что бой станет главным событием вечера бокса, который будет транслироваться на телеканале Showtime. Также сообщается, что на турнир допустят фанатов.

39-летний Вудли месяц назад был уволен из UFC. В последних пяти поединках бывший чемпион одержал всего одну победу, а последние два поражения закончились досрочно.

24-летний Пол 18 апреля нокаутировал в первом раунде бывшего чемпиона ONE и Bellator Бена Аскрена.