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Эдди Хирн — о бое Джошуа — Усик: «Мы договоримся со стороной Александра или уйдем»

15:52
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Управляющий директор Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа откажется от пояса WBO, если они не придут к единому соглашению с обязательным претендентом Александром Усиком и дело дойдет до промоутерских торгов.

«До тех пор, пока все будет проходить гладко, и никто не попытается выставить себя умнее всех остальных, переговоры по поединку будут продолжаться. Я считаю, что это очень хороший поединок. Это не бой с Фьюри, но все же это достойный вариант.

Мы до сих пор ведем переговоры, но думаю, если бы обе стороны обратились к WBO с просьбой дать нам больше времени, то они пошли бы на уступки. Хочу отметить: мы или договоримся со стороной Усика или уйдем. Я имею в виду, что мы не собираемся идти на промоутерские торги, делать ставки или возиться со всем этим.

Я не виню WBO в том, что сейчас происходит. Они были терпеливыми и, когда пришло время, сделали то, что должны. Так что меня не раздражает эта организация, меня раздражает, что Джошуа постоянно указывают с кем драться", — сказал Хирн.

Неделю назад поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком был санкционирован WBO. Сторонам дали 10 дней на переговоры, в которых они должны обговорить детали контрактов, даты и место боя.

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