Поединок между Бетербиевым и Смитом состоится в августе в Канаде

Поединок между российским боксером Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом состоится в Квебеке (Канада) в августе.

«Поединок Бетербиев — Смит пройдет в Квебеке в августе. Точная дата будет объявлена позднее», — приводит ТАСС слова представителя промоутерской компании Top Rank.

Бетербиев является чемпионом мира (2009) и Европы (2006, 2010) по боксу. На счету 38-летнего россиянина 19 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В активе 33-летнего Смита 29 побед и 1 поражение.