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Сегодня, 11:43

Всемирный боксерский совет не будет санкционировать реванш Бивол — Альварес

Алина Савинова
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Всемирный боксерский совет (WBC) не будет санкционировать реванш между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом, если команды боксеров договорятся о проведении поединка во второй средней весовой категории.

«Мы не санкционируем бой во втором среднем весе между Альваресом и Биволом. В нынешней политической ситуации мы не можем санкционировать данный поединок», — приводит ТАСС слова представителя WBC.

В мае 2022 года Бивол единогласным решением судей победил Альвареса в турнире в Лас-Вегасе, защитив титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Ранее мексиканец заявил, что хочет провести реванш с россиянином осенью 2023-го.

На счету 32-летнего Бивола 21 победа и ни одного поражения. В активе 32-летнего Альвареса 58 побед, 2 поражения и 2 ничьи.

Источник: https://tass.ru/sport/17777779
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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