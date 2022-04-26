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26 апреля, 19:00

Петр Романкевич готов биться в равных условиях с Ибрагимовым

Анна Горшкова
Корреспондент
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Белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич и последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов продолжают готовиться к поединку, который станет соглавным боем турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Петр написал, дал интервью про мои бои в ММА — как мне кажется, он недооценивает меня. Говорит про поражения мои. Хотя я знаю, как выходил на эти бои. Я всегда выхожу, бьюсь, делаю все, что в моих силах», — приводит слова Ибрагимова РЕН ТВ.

«Никакой недооценки нет. Я в своих высказываниях ни разу не оскорбил Хадиса, не недооценивал его, не говорил, что он меньше меня уровнем. Мы с ним не первый раз встречаемся. Я пригласил его не к себе в правила бокса — я кикбоксер. Мне кажется, мы будем биться в равных условиях», — ответил Романкевич.

Напомним, поединок Азизбека Абдугофурова и Федора Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/968151-romankevich-gotov-bitsia-v-ravnykh-usloviiakh-s-ibragimovym
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