Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

26 апреля, 21:25

Цзю считает, что в каждом поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» есть интрига

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боксер Костя Цзю поделился своими ожиданиями от турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

«Очень хочу видеть конкурентные бои, то, что я сейчас видел, у нас созданы пары, где заранее неизвестен победитель. В этом интерес, в этом интрига, которая позволит нам, вам, зрителям получить максимум удовольствия, чтобы не было такого, что заранее знаем: он выиграет, и даже неинтересно. Тут в каждом бою есть определенная интрига и определенная стыковка ребят еще до боя, что дает нам возможность получить удовольствие от всех боев», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.

Главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет поединок Азизбека Абдугофурова и Федора Чудинова. В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и боец MMA Петр Романкевич.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/968245-tsziu-o-poedinkakh-boitsovskogo-kluba-ren-tv-v-kazhdom-est-intriga
Костя Цзю
1
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Романкевич готов биться в равных условиях с Ибрагимовым

Большой Папа рассказал о причинах неприязни к Максу Топору
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости