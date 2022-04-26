Цзю считает, что в каждом поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» есть интрига

Боксер Костя Цзю поделился своими ожиданиями от турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

«Очень хочу видеть конкурентные бои, то, что я сейчас видел, у нас созданы пары, где заранее неизвестен победитель. В этом интерес, в этом интрига, которая позволит нам, вам, зрителям получить максимум удовольствия, чтобы не было такого, что заранее знаем: он выиграет, и даже неинтересно. Тут в каждом бою есть определенная интрига и определенная стыковка ребят еще до боя, что дает нам возможность получить удовольствие от всех боев», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.

Главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет поединок Азизбека Абдугофурова и Федора Чудинова. В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и боец MMA Петр Романкевич.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.