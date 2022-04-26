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26 апреля, 18:51

Боксер Чудинов раскрыл секрет своего хладнокровия перед поединками

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Федор Чудинов рассказал, что предпочитает сохранять хладнокровие перед поединком.

«Почему не показываю нервозность и раздражительность? За 20 лет в боксе я выяснил: чтобы победить, мне нужно сохранять хладнокровие. Это чисто практическое применение. Кому-то нужно разозлиться, чтобы уничтожить соперника. Кто-то с испуга может бахнуть в ответку. Но мне нужно сохранять спокойствие, тогда я максимально хорошо отбоксирую. Поэтому я стараюсь не нервничать. Раньше было сложно, а сейчас привык», — приводит слова спортсмена РЕН ТВ.

29 апреля Чудинов проведет бой против узбекского боксера Азизбека Абдугоферова. Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/968120-chudinov-raskryl-sekret-svoego-khladnokroviia-pered-poedinkami
Бокс
Федор Чудинов
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