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Пауэрлифтер Савко предрек Дацику уничтожение Тайсона

13:57
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Пауэрлифтер, популярный блогер Алексей Савко 15 февраля дал свой прогноз на боксерский поединок российского бойца ММА Вячеслава Дацика и камерунского боксера Тайсона Дижона.

«Вячеслав Дацик против камерунского Тайсона. Второй раунд, Вячеслав ударит — и нет Тайсона! Потому что Тайсон должен быть настоящий. Всем мир, всем уважение. Ставлю на Вячеслава, я видел лично, как он тренируется в последнее время. Я считаю, что он набрал очень хорошую форму, ему невероятно поможет то, что он согнал вес, просто огромное количество (килограммов). Вячеслав Дацик, второй раунд, вперед!», — сказал Савко в эфире телеканала «РЕН ТВ».

В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Поединок Дацика и Дижона будет соглавным. Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/802582-samyi-nizkii-pauerlifter-savko-predrek-datsiku-unichtozhenie-taisona

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