Пакиао готов вернуться на ринг за 40 миллионов долларов

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао, недавно лишенный титула чемпиона по версии WBA Super в полусреднем весе, заявил, что готов провести бой с чемпионом одного из дивизионов. Например, по его словам, за 40 миллионов долларов он может подраться с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом.

«Мне бы хотелось подраться с кем-то, кто владеет титулом, — цитирует филиппинца BoxingScene — Мы сказали Бобу Аруму, что я готов ко встрече с Кроуфордом. Соглашусь на разделение гонораров, при котором получу 40 миллионов, а Кроуфорд — 10 миллионов. Готов драться с кем угодно. Вы меня знаете, я не избегаю вызовов, просто дайте мне их».

?Пакиао лишен титула, так как давно не дрался. Последний раз он выходил на ринг в июле 2019 года, когда победил Кита Турмана и стал чемпионом по версии WBA Super.