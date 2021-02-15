Чудинов рассказал о подготовке к бою с Чилембой

Российский боксер Федор Чудинов 15 февраля на своей странице в Instagram рассказал о подготовке к бою с Айзеком Чилембой.

«Последняя неделя перед боем — финишная прямая. Тут главное не накрутить себя слишком сильно, но и не расслабляться. А мыслями я стараюсь максимально разгрузиться, чтобы не перегореть: думаю о бое только в зале. Как тренировка заканчивается — гоню эти мысли от себя. Что касается тренировок, то последняя неделя — только скорость и тактика. Уже почти все готово, осталось немного», — подписал публикацию 33-летний боксер.

В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.