Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

«Я боец и всегда буду бойцом на ринге и за его пределами. Я принимаю выдвижение кандидатом от правящей партии ФДП-Лабан в президенты Филиппин», — приводит слова Пакьяо Reuters.

Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

22 августа Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг. Он проиграл кубинцу Йорденису Угасу.