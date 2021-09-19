Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин
15:36
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.
«Я боец и всегда буду бойцом на ринге и за его пределами. Я принимаю выдвижение кандидатом от правящей партии ФДП-Лабан в президенты Филиппин», — приводит слова Пакьяо Reuters.
Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.
22 августа Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг. Он проиграл кубинцу Йорденису Угасу.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/boxer-manny-pacquiao-nominated-presidential-candidate-philippines-2022-election-2021-09-19/
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