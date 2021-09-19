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Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин

15:36
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

«Я боец и всегда буду бойцом на ринге и за его пределами. Я принимаю выдвижение кандидатом от правящей партии ФДП-Лабан в президенты Филиппин», — приводит слова Пакьяо Reuters.

Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

22 августа Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг. Он проиграл кубинцу Йорденису Угасу.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/boxer-manny-pacquiao-nominated-presidential-candidate-philippines-2022-election-2021-09-19/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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