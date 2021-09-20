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Команда Усика отправилась в Лондон на бой с Джошуа

16:06
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Команда украинского тяжеловеса Александра Усика отправилась в Лондон на бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Поехали», — написал промоутер Усика Александр Красюк в Instagram.

Публикация от Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».

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Иван Шитик все материалы автора

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