Команда Усика отправилась в Лондон на бой с Джошуа
16:06
Команда украинского тяжеловеса Александра Усика отправилась в Лондон на бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Поехали», — написал промоутер Усика Александр Красюк в Instagram.
Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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