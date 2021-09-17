Стал известен следующий соперник Тима Цзю
13:36
Стал известен следующий соперник австралийского боксера Тима Цзю.
Цзю проведет следующий поединок против японца Такеши Инуэ. Бой состоится 17 ноября 2021 года.
На счету 26-летнего Цзю 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. У 31-летнего Инуэ 17 побед (1 нокаутом) и 1 поражение.
Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.
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