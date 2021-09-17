Стал известен следующий соперник Тима Цзю

Стал известен следующий соперник австралийского боксера Тима Цзю.

Цзю проведет следующий поединок против японца Такеши Инуэ. Бой состоится 17 ноября 2021 года.

На счету 26-летнего Цзю 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. У 31-летнего Инуэ 17 побед (1 нокаутом) и 1 поражение.

Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.