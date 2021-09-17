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Стал известен следующий соперник Тима Цзю

13:36
Тим Цзю. Фото Instagram
Тим Цзю. Фото Instagram
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Стал известен следующий соперник австралийского боксера Тима Цзю.

Цзю проведет следующий поединок против японца Такеши Инуэ. Бой состоится 17 ноября 2021 года.

Публикация от Tim Tszyu (@timtszyu)

На счету 26-летнего Цзю 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. У 31-летнего Инуэ 17 побед (1 нокаутом) и 1 поражение.

Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

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Иван Торопцев все материалы автора

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