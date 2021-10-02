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Отец Фьюри назвал Усика великим бойцом: «Нужны мозги, чтобы победить его»

12:28
25 сентября. Лондон. Александр Усик против Энтони Джошуа. Фото AFP
25 сентября. Лондон. Александр Усик против Энтони Джошуа. Фото AFP
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Джон Фьюри, британский тренер и отец действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелой категории Тайсона Фьюри, восхвалил новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

«Позвольте кое-что сказать об Александре Усике: он великий боец, — сказал Фьюри-старший в интервью iFL TV. — Он, вероятно, самый техничный боксер из всех. У тебя должны быть мозги, чтобы победить его. И если у вас их нет, то считай у тебя нет никаких шансов победить его. Так что мои поздравления Усику. Он проделал отличную работу — блестящий левша, и он сделал все как по книжке. Его ноги были на месте, отлично резал углы, двигал головой. Прекрасно перемещался из стороны в сторону, держал его на расстоянии, уклонялся — блестящее выступление. Мои поздравления Усику».

В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик выиграл единогласным решением судей у местного боксера Энтони Джошуа.

Всего на счету 34-летнего боксера 19 побед в 19 поединках.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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