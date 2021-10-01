Батыргазиев проведет первый бой на профессиональном ринге после Олимпиады 11 октября

Российский боксер Альберт Батыргазиев (3-0, КО 3) 11 октября на уфимской арене «Салават Юлаев» проведет свой первый бой на профессиональном ринге после победы на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 57 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Его соперником станет итальянец албанского происхождения Лазе Суат (25-7-1, КО 7).

Свой последний бой по профессионалам Батыргазиев провел в феврале в Москве, техническим нокаутом победив Сибусисо Зинганге из ЮАР.

Свой последний бой 41-летний Суат провел в марте текущего года, уступив техническим нокаутом соотечественнику Кристоферу Мондонго (9-3, КО 3).

В рамках вечера бокса в Уфе на ринг выйдет выступающий в первом полусреднем весе россиянин Харитон Агрба (5-0, КО 2). Соперником серебряного призера Европейских игр-2019 станет еще один россиянин, Андрей Маик (7-0, КО 1). Также 11 октября Андрей Ведмедь проведет бой против Артура Субханкулова, Начын Чамбалдоо встретится с Равилем Сагалаковым, а Иван Абрамов — с Алексеем Хановым.