Отец Фьюри поздравил Усика с победой над Джошуа: «Большая победа для Украины. Они могут гордиться Усиком»

Тренер и отец действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелой категории Тайсона Фьюри британец Джон Фьюри поздравил украинца Александра Усика с победой над Энтони Джошуа.

«Учитывая то, на что способен Эй Джей, и тот факт, что творили его угловые, я полагаю, что реванш получится другим. Но, опять же, всего наилучшего Усику. Человек проделал невероятную работу. Большая победа для Украины. Они могут гордиться Усиком. Мы на вашей стороне, мистер Усик. Можете не переживать», — сказал Фьюри-старший в интервью iFL TV.

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал новым абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории. Всего в активе 34-летнего Усика 19 побед и 0 поражений.